Старикова: семинар о поддержке экспортного бизнеса прошел в Москве

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Семинар "На экспорт: инструменты поддержки экспортно ориентированных компаний. Зачем нужен стандарт общественного капитала бизнеса?" прошел в доме русского бильярда в Москве, заявила генеральный директор Центра поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром" Ольга Старикова.

"В Москве создана мощная инфраструктура поддержки экспорта в разных направлениях. Безусловно, ключевым акцентом стала помощь высокотехнологичной промышленности, локализованной в городе. Наши меры делятся на три блока: аналитика, байерская программа, обучающие мероприятия и бизнес-нетворкинг. Все они позволяют компаниям снижать затраты в том числе на логистику или поиск контрагентов при выходе на зарубежные рынки", — приводит слова Стариковой пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Она отметила, что работа идет не только в рамках выездов на выставки или бизнес-миссии, но и через встречи с потенциальными партнерами в Москве.

По ее словам, аналитическая работа центра строится на регулярных обзорах рынков сбыта и подготовке отраслевых стратегий выхода продукции пищевой промышленности в страны Персидского залива, косметической — в Индию и Кувейт, фармацевтической — в Таиланд и Узбекистан.

Старикова также добавила, что для бизнеса создан скоринг-тест экспортной готовности — один из ключевых инструментов для отбора компаний на получение той или иной меры поддержки. В рамках байерской программы Москва берет на себя затраты на логистику экспонатов и организацию переговоров с потенциальными заказчиками. Встречи нацелены на продвижение столичной продукции, поиск партнеров и заключение экспортных контрактов.

Московский экспортный центр (МЭЦ) также готов помочь предпринимателям с выходом на рынки дружественных государств.

По словам начальника Управления образовательных и акселерационных программ Полины Никитенко, в среднем в год МЭЦ организует около 130 международных мероприятий: от Юго-Восточной Азии до стран Африки. Кроме того, компании могут получить финансовую поддержку в виде грантов и льготных кредитов на развитие внешнеэкономической деятельности.

На встрече также выступил руководитель регионального представительства АО "Российский экспортный центр" Григорий Ладышев.

Он указал, что экспорт — это высшая лига бизнеса, поэтому необходимо усиливать компетенции. Для этого центр предлагает обучение в "Школе экспорта" — это различные форматы, в том числе акселерация, базы знаний, онлайн-программы. Кроме того, компаниям доступны инструменты торгового финансирования, для них работает цифровая площадка "Мой экспорт".

Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова рассказала на семинаре также о стандарте общественного капитала бизнеса и привела примеры соблюдения принципов социальной ответственности бизнеса.

Выступление каждого спикера продолжали сессии вопросов и ответов. Так, гостей интересовали сроки выхода на экспорт и примеры успешных зарубежных поставок. Семинар прошел в рамках цикла встреч. Записи всех семинаров доступны на инвестпортале Москвы.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром”" создана правительством Москвы в 2019 году с целью оказания услуг в области поддержки, развития и популяризации инвестиционной деятельности, промышленного экспорта и экспорта продукции агропромышленного комплекса.

Столичным экспортерам активно помогает и государство. Например, национальный проект "Международная кооперация и экспорт" предоставляет целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. Также в рамках национального проекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.