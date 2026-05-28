Axios: США планируют поэтапно снимать морскую блокаду Ирана

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Проект будущего мирного соглашения США с Ираном накладывает на Тегеран обязательство убрать все мины из Ормузского пролива в течение 30 дней, в ответ Вашингтон поэтапно снимет морскую блокаду, сообщает в четверг портал Axios со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.
Согласно информации издания, в случае окончательного утверждения проекта соглашения со стороны президента Дональда Трампа, судоходство через пролив будет осуществляться "без ограничений". По словам источников портала, это подразумевает отсутствие каких-либо пошлин за проход судов, а также накладывает на Тегеран обязательство устранить все мины из пролива в течение месяца.