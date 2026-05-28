СМИ: США скоро придется делать тяжелый выбор в вопросе Украины
04:14 28.05.2026 (обновлено: 11:29 28.05.2026)
СМИ: США скоро придется делать тяжелый выбор в вопросе Украины

RS: США придется бросить Украину на произвол судьбы или вступить в войну

© REUTERS / Kevin LamarqueФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Responsible Statecraft пишет, что США придется выбрать между отказом от поддержки Украины и более активным военным вмешательством в конфликт.
  • По мнению издания, европейским странам нужно будет убедить Владимира Зеленского согласиться на компромиссный мир.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. США в ближайшее время придется выбрать между необходимостью бросить Украину на произвол судьбы или вмешаться в конфликт, если они не принудят Киев к миру, пишет издание Responsible Statecraft.
"Если администрация Трампа не возобновит мирный процесс, то в течение следующей недели ей, вероятно, придется выбирать между унизительным отступлением и гораздо более глубоким и опасным военным вмешательством в дела Украины с серьезной вероятностью прямой войны с Россией", — говорится в статье.
Кроме того, по мнению автора, европейским странам придется помочь убедить Владимира Зеленского согласиться на компромиссный мир.
"Поэтому сейчас мы стоим перед неминуемой перспективой крупного кризиса — серьезной дилеммы для администрации Трампа", — заключает издание.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
После этого МИД заявил, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
