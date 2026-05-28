Неолимпийские виды спорта намерены развивать в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с Комитетом национальных и неолимпийских видов спорта России, сообщил губернатор региона Павел Малков.
"Подписали соглашение о сотрудничестве с Комитетом национальных и неолимпийских видов спорта России и его президентом Борисом Владимировичем Гришиным", - сообщил губернатор на платформе "Макс".
По его словам, в области растет популярность самбо, ММА, мотоспорта, парашютного и городошного спорта, бильярда и других национальных и неолимпийских дисциплин.
Отмечается, что регион будет развивать спортивную инфраструктуру, поддерживать спортсменов, повышать уровень подготовки тренеров и судей, проводить соревнования.
По данным пресс-службы правительства области, соглашение предусматривает сотрудничество сторон в пропаганде, развитии и популяризации национальных и неолимпийских видов спорта в Рязанской области, а также в реализации общественно значимых проектов и инициатив граждан, организаций, общественных объединений, направленных на повышение роли физической культуры и спорта, укрепление здоровья граждан, формирование здорового образа жизни.