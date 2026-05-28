Расчеты "Севера" за сутки уничтожили 16 пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 28.05.2026
07:33 28.05.2026
Расчеты "Севера" за сутки уничтожили 16 пунктов управления БПЛА ВСУ

  • Расчеты подразделений беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки выявили и успешно поразили 16 пунктов управления БПЛА ВСУ на сумском направлении.
  • Ликвидация пунктов управления позволила сорвать разведывательные возможности противника, нарушить его огневое обеспечение и существенно снизить угрозу для российских подразделений на данном участке фронта.
  • Подразделения группировки войск «Север» продолжают выполнение задач по расширению буферной зоны безопасности в Сумской области.
КУРСК, 28 мая - РИА Новости. Расчеты подразделений беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки выявили и успешно поразили 16 пунктов управления БПЛА ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Велес".
"По данным разведки нам были представлены координаты пунктов управления БПЛА ВСУ. Координаты с командного пункта были оперативно переданы расчетам ударных БПЛА самолетного типа и FPV-дронов с осколочно-фугасной частью. Все выявленные пункты управления БПЛА в количестве 16 были успешно поражены", - сообщил агентству командир батальона БПЛА "Севера" с позывным "Велес".
По словам военнослужащего, ликвидация данных пунктов управления позволила сорвать разведывательные и возможности противника, нарушить его огневое обеспечение и существенно снизить угрозу для российских подразделений на данном участке фронта.
"Работа по поиску и уничтожению объектов противника ведется круглосуточно. Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение задач по расширению буферной зоны безопасности в Сумской области", - отметил он.
