Расчеты "Севера" за сутки уничтожили 16 пунктов управления БПЛА ВСУ

КУРСК, 28 мая - РИА Новости. Расчеты подразделений беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки выявили и успешно поразили 16 пунктов управления БПЛА ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Велес".

"По данным разведки нам были представлены координаты пунктов управления БПЛА ВСУ . Координаты с командного пункта были оперативно переданы расчетам ударных БПЛА самолетного типа и FPV-дронов с осколочно-фугасной частью. Все выявленные пункты управления БПЛА в количестве 16 были успешно поражены", - сообщил агентству командир батальона БПЛА "Севера" с позывным "Велес".

По словам военнослужащего, ликвидация данных пунктов управления позволила сорвать разведывательные и возможности противника, нарушить его огневое обеспечение и существенно снизить угрозу для российских подразделений на данном участке фронта.