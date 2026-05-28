Подразделения "Севера" в мае уничтожили 25 пунктов управления БПЛА ВСУ

БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов и "Молния-2" российской группировки "Север" в мае ликвидировали более 25 пунктов управления беспилотниками ВСУ, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Сват".

"Расчеты ударных беспилотников типа FPV и типа "Молния-2" 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали более 25 пунктов управления БПЛА ВСУ в течение мая", - сказал командир.

По его словам, удары наносились при тесном взаимодействии операторов-разведчиков и операторов ударных дронов с использованием штатных средств связи. Он отметил, что координаты целей передавались сразу после обнаружения, после чего расчеты FPV или "Молния-2" поражали места запуска и управления беспилотниками, которые пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры. Собеседник агентства добавил, что тип применяемого дрона определялся командованием для наиболее эффективного поражения цели.