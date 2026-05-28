Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" уничтожили более 120 дронов "Баба-яга" ВСУ за май - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 28.05.2026
Бойцы "Севера" уничтожили более 120 дронов "Баба-яга" ВСУ за май

РИА Новости: бойцы "Севера" уничтожили более 120 дронов "Баба-яга" ВСУ за май

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки «Север» в мае ликвидировали свыше 120 гексакоптеров R-18 («Баба-яга») ВСУ в Харьковской области.
  • Беспилотники уничтожали как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне безопасности, используя стрелковое оружие, FPV-дроны с системой тарана и дистанционного подрыва.
  • Обнаружение БПЛА в ночное время обеспечивали разведывательные коптеры с тепловизорами, операторы радиолокационных станций и посты воздушного наблюдения.
БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" в мае ликвидировали свыше 120 гексакоптеров R-18 ("Баба-яга") ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения 11-го АК с позывным "Карта".
"Силами расчетов противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в мае уничтожили более 120 гексакоптеров R-18, известных как "Баба-яга", ВСУ в Харьковской области", - рассказал "Карта".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Расчет БПЛА "Ланцет" уничтожил броневик ВСУ "Хамви" в Сумской области
07:02
По его словам, тяжелые беспилотники уничтожали как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне безопасности. Он уточнил, что подавление воздушных целей велось из стрелкового оружия, также применялись FPV-дроны с системой тарана и дистанционного подрыва с осколочно-фугасной боевой частью.
Собеседник агентства отметил, что в ночное время обнаружение БПЛА обеспечивали разведывательные коптеры с тепловизорами, операторы радиолокационных станций и посты воздушного наблюдения. По его словам, цели поражались из автоматов, снайперских винтовок и пулеметов с тепловизионными прицелами, а инфракрасная сигнатура дронов облегчала их выявление.
Офицер добавил, что между расчетами выстроена четкая система связи и координации, а современное оборудование позволяет своевременно определять местоположение и расстояние до воздушных целей.
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
ВС России за неделю уничтожили восемь единиц НРТК ВСУ в Сумской области
06:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала