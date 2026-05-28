Бойцы "Севера" уничтожили более 120 дронов "Баба-яга" ВСУ за май

БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" в мае ликвидировали свыше 120 гексакоптеров R-18 ("Баба-яга") ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения 11-го АК с позывным "Карта".

"Силами расчетов противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в мае уничтожили более 120 гексакоптеров R-18, известных как "Баба-яга", ВСУ в Харьковской области", - рассказал "Карта".

По его словам, тяжелые беспилотники уничтожали как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне безопасности. Он уточнил, что подавление воздушных целей велось из стрелкового оружия, также применялись FPV-дроны с системой тарана и дистанционного подрыва с осколочно-фугасной боевой частью.

Собеседник агентства отметил, что в ночное время обнаружение БПЛА обеспечивали разведывательные коптеры с тепловизорами, операторы радиолокационных станций и посты воздушного наблюдения. По его словам, цели поражались из автоматов, снайперских винтовок и пулеметов с тепловизионными прицелами, а инфракрасная сигнатура дронов облегчала их выявление.