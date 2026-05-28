Расчет БПЛА "Ланцет" уничтожил броневик ВСУ "Хамви" в Сумской области

КУРСК, 28 мая - РИА Новости. Расчет ударного БПЛА "Ланцет" группировки войск "Север" обнаружил и уничтожил бронированную машину "Хамви" (HMMWV) ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир роты с позывным "Министр".
"Разведка обнаружила боевую бронированную машину "Хамви" ВСУ в тыловом районе противника, после чего по ней нанесли удар барражирующим боеприпасом "Ланцет", - сообщил агентству командир роты БПЛА ГрВ "Север" с позывным "Министр".
Он добавил, что подразделения разведки подтвердили уничтожение цели.
"Расчеты ударных БПЛА находятся в постоянной готовности. Военнослужащим приходится ежедневно работать в различных условиях. Выполнение боевых задач проводится в любую погоду", - сообщил военнослужащий.