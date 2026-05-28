Офицеры бригады теробороны ВСУ уничтожены ударом по командному пункту

Среди погибших была командир взвода связи Татьяна Денега.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Офицеры 3-го батальона 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины были уничтожены в результате удара по командному пункту на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В результате огневого воздействия по командному пункту 3-го батальона 101-й отдельной бригады территориальной обороны были уничтожены офицеры бригады", - сказал собеседник агентства.