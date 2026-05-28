Расчеты "Кракена"* сбежали с передовой в Харьковской области

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Операторы БПЛА из подразделения "Кракен"* сбежали с позиций в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Нововасилевки противник задействовал расчеты операторов БПЛА из подразделения ГУР "Кракен*", которые понесли потери и сбежали вглубь украинской территории", — рассказал собеседник агентства.
В итоге пехота 113-й отдельной бригады теробороны ВСУ осталась без средств воздушной разведки, добавил он.
В Харьковской области действуют российские группировки "Север" и "Запад". По данным Минобороны, за сутки потери украинских войск в зоне их ответственности составили более 355 боевиков, две ББМ, 29 автомобилей, две гаубицы и станция РЭБ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.