Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотных систем группировки войск «Восток» уничтожили диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе Воздвижевки на запорожском направлении.

Минобороны России 27 мая сообщало, что силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.

Украинские ДРГ пытались скрытно подойти к позициям российских бойцов и выбить их из занятых домов, но были обнаружены и нейтрализованы.

ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки войск "Восток" уничтожили диверсионно-разведывательные группы ВСУ, пытавшиеся атаковать российские позиции в районе Воздвижевки на запорожском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда "Шторм-1" с позывным "Мафан".

По словам военнослужащего, украинские ДРГ пытались скрытно подойти к позициям российских бойцов и выбить их из занятых домов.

"Одного парня с дома пытались выкурить нашего, занять дом. Вовремя их определили, сразу отправили туда FPV-расчеты", - рассказал собеседник агентства.