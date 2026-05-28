Операторы БПЛА сорвали попытку атаки ВСУ под Воздвижевкой
06:11 28.05.2026
Операторы БПЛА сорвали попытку атаки ВСУ под Воздвижевкой

ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки войск "Восток" уничтожили диверсионно-разведывательные группы ВСУ, пытавшиеся атаковать российские позиции в районе Воздвижевки на запорожском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда "Шторм-1" с позывным "Мафан".
По словам военнослужащего, украинские ДРГ пытались скрытно подойти к позициям российских бойцов и выбить их из занятых домов.
"Одного парня с дома пытались выкурить нашего, занять дом. Вовремя их определили, сразу отправили туда FPV-расчеты", - рассказал собеседник агентства.
По словам замкомандира, в момент атаки российский военнослужащий, удерживавший позицию, доложил о контакте с противником, а операторы беспилотников уже контролировали ситуацию и координировали поддержку.
