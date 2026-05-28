ВС России за неделю уничтожили восемь единиц НРТК ВСУ в Сумской области

КУРСК, 28 мая - РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов "Севера" за неделю уничтожили восемь единиц роботизированной техники ВСУ на Сумском направлении, нарушив логистические возможности противника на данном участке, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным "Грот".
"В течение последней недели личный состав роты беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Север" успешно обнаружил и уничтожил восемь НРТК (робототехнических комплексов - ред.) вооруженных сил Украины", - сообщил агентству командир роты БПЛА 34 бригады группировки войск "Север" с позывным "Грот".
По его словам, это существенно нарушило логистические возможности противника на данном участке фронта.