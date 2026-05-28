ВС России за неделю уничтожили восемь единиц НРТК ВСУ в Сумской области

КУРСК, 28 мая - РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов "Севера" за неделю уничтожили восемь единиц роботизированной техники ВСУ на Сумском направлении, нарушив логистические возможности противника на данном участке, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным "Грот".