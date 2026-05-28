Краткий пересказ от РИА ИИ Силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.

Российские военнослужащие использовали скрытное продвижение и средства защиты от беспилотников при штурме Воздвиженки.

Украинские подразделения в районе Воздвиженки были хорошо укреплены и имели серьезную поддержку.

ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" во время боев за Воздвижевку Запорожской области заходили в населенный пункт с тыла подразделений ВСУ, используя скрытное продвижение и средства защиты от беспилотников, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда "Шторм" с позывным "Мафан".

По словам военнослужащего, первый штурм велся с восточной стороны, а бойцы небольшими группами просачивались через позиции противника.

"Иногда просачивались через боевые порядки, по одному, по два, заходили с тыла, прочищали себе дорогу", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что штурмовые группы действовали преимущественно ночью, используя противодронные одеяла и пончо.

"Ночью работали... Были защищены средствами, использовали противодронные одеяла, пончо", - сообщил "Мафан".

По словам военнослужащего, украинские подразделения в районе населенного пункта были хорошо укреплены и имели серьезную поддержку. Замкомандира добавил, что российские бойцы во время подготовки штурма искали слабые места в обороне ВСУ с помощью разведки беспилотниками.

"Летали птичками (дронами - ред.), смотрели моменты, где перейти, где пройти", - рассказал собеседник агентства.