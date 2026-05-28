Боец рассказал об освобождении Воздвижевки
Специальная военная операция на Украине
05:16 28.05.2026
Боец рассказал об освобождении Воздвижевки

РИА Новости: бойцы "Востока" заходили в Воздвижевку с тыла ВСУ

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.
  • Российские военнослужащие использовали скрытное продвижение и средства защиты от беспилотников при штурме Воздвиженки.
  • Украинские подразделения в районе Воздвиженки были хорошо укреплены и имели серьезную поддержку.
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" во время боев за Воздвижевку Запорожской области заходили в населенный пункт с тыла подразделений ВСУ, используя скрытное продвижение и средства защиты от беспилотников, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда "Шторм" с позывным "Мафан".
Минобороны России 27 мая сообщало, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.
По словам военнослужащего, первый штурм велся с восточной стороны, а бойцы небольшими группами просачивались через позиции противника.
"Иногда просачивались через боевые порядки, по одному, по два, заходили с тыла, прочищали себе дорогу", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что штурмовые группы действовали преимущественно ночью, используя противодронные одеяла и пончо.
"Ночью работали... Были защищены средствами, использовали противодронные одеяла, пончо", - сообщил "Мафан".
По словам военнослужащего, украинские подразделения в районе населенного пункта были хорошо укреплены и имели серьезную поддержку. Замкомандира добавил, что российские бойцы во время подготовки штурма искали слабые места в обороне ВСУ с помощью разведки беспилотниками.
"Летали птичками (дронами - ред.), смотрели моменты, где перейти, где пройти", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, внимание украинских подразделений отвлекали на одном участке, в то время как другие группы скрытно заходили с флангов и зачищали позиции противника.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
