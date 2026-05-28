ВС России за месяц уничтожили пять пунктов управления БПЛА "Птиц Мадьяра"

ГЕНИЧЕСК, 28 мая - РИА Новости. Десантники-беспилотчики 98-й дивизии ВДВ РФ за месяц уничтожили пять пунктов управления БПЛА украинского подразделения "Птицы Мадьяра", сообщил РИА Новости заместитель командира батальона войск беспилотных систем 98-й дивизии с позывным "Скала".
По словам офицера, куда бы ни перемещалась 98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская краснознаменная орденов Кутузова и Александра Невского дивизия, противник сразу выдвигает на это направление подкрепление - особенных специалистов, таких как "Беспилотные системы Мадьяра", которые пытаются охотиться за российскими десантниками.
"Срываем работу тех же самых "Беспилотных систем (Мадьяра - ред.)" противника. За последний месяц порядка пяти пунктов управления БПЛА было уничтожено", - заключил военный.
Украинское подразделение "Птицы Мадьяра" было создано в мае 2022 года бизнесменом из Ужгорода Робертом Бровди (позывной "Мадьяр"). В июне 2025 года Роберт Бровди был назначен командующим Силами беспилотных систем ВСУ. В марте 2026 года российский суд заочно приговорил Бровди к пожизненному заключению за теракт, в результате которого погибла военкор "Первого канала" Анна Прокофьева.