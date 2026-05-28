Рейтинг@Mail.ru
ВС России за месяц уничтожили пять пунктов управления БПЛА "Птиц Мадьяра" - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:21 28.05.2026
ВС России за месяц уничтожили пять пунктов управления БПЛА "Птиц Мадьяра"

Бойцы "Днепра" за месяц уничтожили пять пунктов управления БПЛА "Птиц Мадьяра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десантники-беспилотчики 98-й дивизии ВДВ РФ за месяц уничтожили пять пунктов управления БПЛА украинского подразделения «Птицы Мадьяра».
  • Противник выдвигает подкрепление, включая специалистов «Беспилотных систем Мадьяра», на направления, где действует 98-я дивизия ВДВ РФ.
ГЕНИЧЕСК, 28 мая - РИА Новости. Десантники-беспилотчики 98-й дивизии ВДВ РФ за месяц уничтожили пять пунктов управления БПЛА украинского подразделения "Птицы Мадьяра", сообщил РИА Новости заместитель командира батальона войск беспилотных систем 98-й дивизии с позывным "Скала".
По словам офицера, куда бы ни перемещалась 98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская краснознаменная орденов Кутузова и Александра Невского дивизия, противник сразу выдвигает на это направление подкрепление - особенных специалистов, таких как "Беспилотные системы Мадьяра", которые пытаются охотиться за российскими десантниками.
"Срываем работу тех же самых "Беспилотных систем (Мадьяра - ред.)" противника. За последний месяц порядка пяти пунктов управления БПЛА было уничтожено", - заключил военный.
Украинское подразделение "Птицы Мадьяра" было создано в мае 2022 года бизнесменом из Ужгорода Робертом Бровди (позывной "Мадьяр"). В июне 2025 года Роберт Бровди был назначен командующим Силами беспилотных систем ВСУ. В марте 2026 года российский суд заочно приговорил Бровди к пожизненному заключению за теракт, в результате которого погибла военкор "Первого канала" Анна Прокофьева.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Третья штурмовая бригада ВСУ потеряла более 200 роботов за месяц
Вчера, 22:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУжгородАнна ПрокофьеваВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала