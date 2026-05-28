Рейтинг@Mail.ru
Червиченко: "Спартак" заслужил Кубок больше, чем кое-кто титул в РПЛ - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:11 28.05.2026 (обновлено: 17:23 28.05.2026)
Червиченко: "Спартак" заслужил Кубок больше, чем кое-кто титул в РПЛ

Червиченко назвал победу "Спартака" в Кубке России заслуженной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФутболисты "Спартака"
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Футболисты "Спартака"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что завоевание Кубка России более заслуженное достижение, чем выигрыш другой командой звания чемпиона страны.
  • "Спартак" занял четвертое место в чемпионате России, а в финале Кубка России победил "Краснодар" по пенальти.
  • По мнению Червиченко, "Спартак" выиграл Кубок России, потому что команда была более заряжена на победу и готова была приложить больше усилий.
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Завоевание футболистами московского "Спартака" Кубка России является более заслуженным достижением, чем выигрыш другой командой звания чемпиона страны, заявил РИА Новости экс-владелец столичного клуба Андрей Червиченко.
В чемпионате страны "красно-белые" заняли четвертое место, а в воскресенье в финале Кубка России в Москве по пенальти победили "Краснодар". Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Чемпионат России выиграл петербургский "Зенит", "Краснодар" занял второе место, московский "Локомотив" - третье.
"Победа "Спартака" в Кубке России более заслуженная, чем у кое-кого в чемпионате. Команда выиграла по той причине, что больше этого хотела. Футболисты были заряжены на игру, было видно, что они готовы были землю грызть и рвать жилы для того, чтобы победить. А "Краснодар" был более вальяжным, просматривалось некое снисхождение. Кто был злее, тот и выиграл", - сказал Червиченко.
"В этом году "Спартак" стал гораздо лучше выглядеть – острее и быстрее. Команда смотрелась очень хорошо, в отличие от других, которые действовали с некоторыми провалами и огрехами. В весенней части чемпионата России это была лучшая команда", - добавил собеседник агентства.
Футбол. Суперфинал Кубка России. Спартак (Москва) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
"Краснодар" выглядел лучше в финале Кубка России, считает Ловчев
25 мая, 11:10
 
ФутболСпортРоссияМоскваАндрей ЧервиченкоКубок России по футболуСпартак МоскваКраснодарЗенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.05 12:00
    Н. Боржеш
    А. Рублев
  • Теннис
    29.05 14:30
    М. Андреева
    М. Боузкова
  • Теннис
    29.05 15:30
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
  • Теннис
    29.05 16:30
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
  • Теннис
    29.05 17:00
    К. Рууд
    Т. Пол
  • Теннис
    29.05 21:15
    К. Гали
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала