Червиченко: "Спартак" заслужил Кубок больше, чем кое-кто титул в РПЛ

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Завоевание футболистами московского "Спартака" Кубка России является более заслуженным достижением, чем выигрыш другой командой звания чемпиона страны, заявил РИА Новости экс-владелец столичного клуба Андрей Червиченко.
В чемпионате страны "красно-белые" заняли четвертое место, а в воскресенье в финале Кубка России в Москве по пенальти победили "Краснодар". Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Чемпионат России выиграл петербургский "Зенит", "Краснодар" занял второе место, московский "Локомотив" - третье.
"Победа "Спартака" в Кубке России более заслуженная, чем у кое-кого в чемпионате. Команда выиграла по той причине, что больше этого хотела. Футболисты были заряжены на игру, было видно, что они готовы были землю грызть и рвать жилы для того, чтобы победить. А "Краснодар" был более вальяжным, просматривалось некое снисхождение. Кто был злее, тот и выиграл", - сказал Червиченко.
"В этом году "Спартак" стал гораздо лучше выглядеть – острее и быстрее. Команда смотрелась очень хорошо, в отличие от других, которые действовали с некоторыми провалами и огрехами. В весенней части чемпионата России это была лучшая команда", - добавил собеседник агентства.