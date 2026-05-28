Ари покинул пост спортивного директора "Торпедо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ари покинул должность спортивного директора московского "Торпедо".
- Ари работал в клубе с декабря 2024 года по август 2025 года, а затем вернулся на аналогичную должность в октябре.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Бывший футболист столичного "Спартака" и сборной России Ари покинул должность спортивного директора московского "Торпедо", сообщается в Telegram-канале клуба Первой лиги.
Ари работал в столичном клубе с декабря 2024 года по август 2025 года, а затем вернулся на аналогичную должность в октябре вместе с главным тренером Олегом Кононовым, который был уволен во второй раз 20 мая.
Ари 40 лет. Он выступал в чемпионате России с 2010 по 2021 год. Нападающий становился чемпионом России в составе московского "Локомотива", выигрывал серебряные медали турнира со "Спартаком", а также стал трехкратным бронзовым призером чемпионата в составе "Краснодара". В 2018 году бразильский футболист получил российское гражданство и провел две игры за национальную команду.
"СКА-Хабаровск" объявил о возвращении Юрана
25 мая, 07:52