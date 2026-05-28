"Крыльям Советов" и "Торпедо" запретили регистрацию новых футболистов - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
15:15 28.05.2026 (обновлено: 15:47 28.05.2026)
"Крыльям Советов" и "Торпедо" запретили регистрацию новых футболистов

  • Палата РФС удовлетворила заявления «Зенита» о взыскании задолженностей с «Крыльев Советов» и «Торпедо».
  • «Крыльям Советов» запретили регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры по заявлению «Зенита» о взыскании задолженности по выплате за переход нападающего Ивана Сергеева.
  • «Торпедо» также получило запрет на регистрацию новых футболистов из-за задолженности по пеням за просрочку предоставления документов по трансферному договору.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Самарским "Крыльям Советов" и московскому "Торпедо" запрещена регистрация новых футболистов в качестве обеспечительной меры по решениям палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров, сообщается на сайте организации.
Решения были приняты на заседании 27 мая. В отношении "Крыльев Советов" палата РФС удовлетворила заявление петербургского "Зенита" о взыскании задолженности по выплате за переход нападающего Ивана Сергеева в сентябре 2024 года. Самарцы обязаны выплатить основную сумму долга и пени за нарушение сроков по договору. В качестве обеспечительной меры клубу запретили регистрации новых игроков, который вступит в силу после истечения срока на добровольное исполнение решения, если оно не будет исполнено в полном объеме.
Также было удовлетворено заявление "Зенита" в отношении "Торпедо" о взыскании задолженности по пеням за просрочку предоставления документов по трансферному договору с применением обеспечительной меры в виде запрета на регистрацию новых футболистов. Конкретный трансфер в решении не раскрывается. При этом последний переход из "Зенита" в "Торпедо" состоялся летом 2023 года, тогда в московский клуб перешел полузащитник Даниил Шамкин.
"Крылья Советов" завершили чемпионат России на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, сохранив прописку в элитном дивизионе российского футбола. "Торпедо" финишировало на девятом месте в Первой лиге.
ФутболСпортРоссияРоссийский футбольный союз (РФС)
 
