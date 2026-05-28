Токаев рассказал о подготовке соглашений к визиту Путина в Казахстан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основные соглашения к визиту президента России Владимира Путина подготовлены должным образом.
- Владимир Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом и примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего евразийского экономического совета.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основные соглашения к визиту президента России Владимира Путина в Казахстан подготовлены должным образом.
"Можно констатировать, что основные соглашения, которые подлежат подписанию или заключению, подготовлены должным образом", - сказал Токаев.
Накануне Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом. В четверг утром состоялась официальная церемония встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В Астане российский лидер также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего евразийского экономического совета.