Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан подписали соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе министр энергетики Сергей Цивилев, а также девять федеральных министров.
"Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов и министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев обмениваются межправительственным соглашением о расширении сотрудничества в нефтяной сфере", - сказал ведущий в ходе церемонии обмена подписанными документами.