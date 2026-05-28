14:19 28.05.2026 (обновлено: 14:20 28.05.2026)
Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане на церемонии подписания документов о сотрудничестве
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане на церемонии подписания документов о сотрудничестве
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан подписали соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе министр энергетики Сергей Цивилев, а также девять федеральных министров.
"Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов и министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев обмениваются межправительственным соглашением о расширении сотрудничества в нефтяной сфере", - сказал ведущий в ходе церемонии обмена подписанными документами.
