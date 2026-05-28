Соболенко пробилась в третий круг "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала участницей третьего круга Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче второго круга первая сеяная Соболенко обыграла француженку Эльзу Жакмо со счетом 7:5, 6:2.
В третьем круге соперницей Соболенко станет Дарья Касаткина, представляющая Австралию.
