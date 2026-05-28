В Калининграде спасли собаку, упавшую в дренажный колодец

КАЛИНИНГРАД, 28 мая – РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли собаку, упавшую в дренажный колодец на одной из стройплощадок в Калининграде, для этого пришлось опуститься вниз головой по трубе диаметром 50 сантиметров, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС.

По информации управления, собаку обнаружил рабочий, занятый возведением частного дома. Из воды на дне узкого полутораметрового дренажного колодца на него смотрела грустная собачья морда. Очевидно, животное находилось там какое-то время и уже успело замерзнуть. Самостоятельно достать собаку мужчина не смог и обратился в экстренные службы.

"Прибывшие на место сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что достать собаку может кто-то не только очень смелый, но и стройный. Ведь диаметр трубы не превышал 50 сантиметров", - говорится в сообщении регионального главка МЧС в канале на платформе " Макс ".

Отмечается, что единственным подходящим кандидатом на роль спасителя оказалась фельдшер медико-психологической службы Анна Иванко, которой пришлось опускаться в колодец вниз головой.

"Коллеги-пожарные аккуратно опустили ее в колодец вниз головой. Не с первого раза, но все же сотруднице МЧС России удалось добраться до собаки и вытащить ее на поверхность. Друг человека, очевидно, понимал, что ему помогают, поэтому вел себя мирно и спасителям не мешал", - добавили в пресс-службе.