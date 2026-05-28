Путин и Токаев делают заявления для СМИ

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев делают заявления для представителей средств массовой информации, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. После церемонии официальной встречи Путин и президент республики Касым-Жомарт Токаев провели во Дворце Независимости российско-казахстанские переговоры, после которых лидеры подписали документы и вышли к представителям СМИ.
Путин находится в Казахстане с 27 по 29 мая. Президент также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
