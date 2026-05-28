СМИ: США уничтожили иранскую установку для запуска БПЛА и четыре дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США уничтожили иранскую установку для запуска БПЛА и четыре дрона-камикадзе, которые были направлены на корабль ВМС США и торговое судно.
- США нанесли удары по военному объекту Ирана из-за угрозы своим войскам и судоходству в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США уничтожили иранскую установку для запуска БПЛА и четыре дрона-камикадзе, якобы выпущенных по кораблю ВМС США и торговому судну, утверждает портал Axios со ссылкой на источник.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что США нанесли удары по военному объекту Ирана из-за угрозы своим войскам и судоходству в Ормузском проливе.
"Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что Иран запустил четыре дрона-камикадзе по американскому военному кораблю и торговому судну. Американские военные сбили эти беспилотники и атаковали еще одну наземную иранскую установку для запуска дронов до того, как она успела произвести запуск", - написал в соцсети X журналист Axios Барак Равид.
МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия
26 мая, 14:38