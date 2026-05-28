Мурашко заявил о снижении младенческой смертности в России

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Младенческая смертность в России с 2019 года сократилась на 27% и составила в 2026 году 3,4 промилле, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в четверг выступил на торжественной церемонии открытия Юбилейного Российского национального конгресса по детской гематологии, онкологии и иммунологии "35 лет вместе".
"Младенческая смертность 2019 год - 4,9, январь-апрель 2026 года - 3,4, минус 27%", - говорится в презентации Мурашко.
Он добавил, что в 39 регионах России показатель младенческой смертности за 2025 год оказался на уровне или ниже среднероссийских.
