18:58 28.05.2026 (обновлено: 23:46 28.05.2026)
Мурашко заявил о снижении младенческой смертности в России

  • Младенческая смертность в России с 2019 года сократилась на 27% и составила 3,4 промилле в январе — апреле 2026 года.
  • В 39 регионах России показатель младенческой смертности за 2025 год оказался на уровне или ниже среднероссийских.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Младенческая смертность в России с 2019 года сократилась на 27% и составила в 2026 году 3,4 промилле, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в четверг выступил на торжественной церемонии открытия Юбилейного Российского национального конгресса по детской гематологии, онкологии и иммунологии "35 лет вместе".
"Младенческая смертность 2019 год - 4,9, январь-апрель 2026 года - 3,4, минус 27%", - говорится в презентации Мурашко.
Он добавил, что в 39 регионах России показатель младенческой смертности за 2025 год оказался на уровне или ниже среднероссийских.
"Мы вышли на минимальный разрыв младенческой смертности между городом и селом. Особо отмечу, что Россия входит в десятку стран с самой низкой младенческой смертностью. И опережаем по этому показателю Канаду, США, крупные страны, Китай", - заключил министр.
