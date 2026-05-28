В России снизилась детская смертность от рака

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Детская смертность от онкозаболеваний снизилась в России с 2022 года более чем на 5%, это очень хорошие результаты, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Министр в четверг выступил на торжественной церемонии открытия юбилейного Российского национального конгресса по детской гематологии, онкологии и иммунологии "35 лет вместе".
"Неуклонно снижается детская смертность от онкологических заболеваний с 2022 года, она снизилась более чем на 5%, это очень хорошие результаты для столь тяжелых заболеваний", - сказал Мурашко.