17:50 28.05.2026 (обновлено: 17:58 28.05.2026)
В России снизилась детская смертность от рака

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Детская смертность от онкозаболеваний снизилась в России с 2022 года более чем на 5%, это очень хорошие результаты, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Министр в четверг выступил на торжественной церемонии открытия юбилейного Российского национального конгресса по детской гематологии, онкологии и иммунологии "35 лет вместе".
"Неуклонно снижается детская смертность от онкологических заболеваний с 2022 года, она снизилась более чем на 5%, это очень хорошие результаты для столь тяжелых заболеваний", - сказал Мурашко.
Хорошие новостиОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
