МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа дистанцируется от поддержки киевского режима, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Слуцкий также обратил внимание, что в последних заявлениях глава Госдепа Марко Рубио ничего не говорил о поставках Украине ракет к системам ПВО, которые потребовал передать Киев.
"Вашингтон здесь (в ситуации с ответными ударами ВС РФ после атаки ВСУ по Старобельску - ред.) ведет себя мудрее и конструктивнее Брюсселя, не желая подвергать потенциальной опасности своих дипломатов и провоцировать конфликт с Москвой. А чаша терпения России переполнена. И мы об этом предупредили всех", - заключил Слуцкий.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
