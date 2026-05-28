Администрация Трампа дистанцируется от поддержки Киева, считает Слуцкий - РИА Новости, 28.05.2026
19:26 28.05.2026
Администрация Трампа дистанцируется от поддержки Киева, считает Слуцкий

© РИА Новости / Алексей Никольский
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация президента США Дональда Трампа дистанцируется от поддержки киевского режима, считает Леонид Слуцкий.
  • Леонид Слуцкий отметил, что в последних заявлениях глава Госдепа Марко Рубио ничего не говорил о поставках Украине ракет к системам ПВО.
  • Слуцкий заявил, что Вашингтон ведет себя мудрее и конструктивнее Брюсселя, не желая подвергать потенциальной опасности своих дипломатов и провоцировать конфликт с Москвой.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа дистанцируется от поддержки киевского режима, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Администрация Трампа, предприняв значительные усилия для дипломатического решения украинского конфликта, но видя их прямой саботаж со стороны европейских столиц и укрохунты, дистанцируется от дальнейшей поддержки киевского режима", - сказал депутат в беседе с NEWS.ru.
Слуцкий также обратил внимание, что в последних заявлениях глава Госдепа Марко Рубио ничего не говорил о поставках Украине ракет к системам ПВО, которые потребовал передать Киев.
"Вашингтон здесь (в ситуации с ответными ударами ВС РФ после атаки ВСУ по Старобельску - ред.) ведет себя мудрее и конструктивнее Брюсселя, не желая подвергать потенциальной опасности своих дипломатов и провоцировать конфликт с Москвой. А чаша терпения России переполнена. И мы об этом предупредили всех", - заключил Слуцкий.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
дополняется ...
 
В миреРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФСШАУкраина
 
 
