Словакия заинтересована в стандартных отношениях с Россией, заявил Фицо
14:13 28.05.2026 (обновлено: 15:56 28.05.2026)
Словакия заинтересована в стандартных отношениях с Россией, заявил Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
  • Роберт Фицо заявил о заинтересованности Словакии в стандартных отношениях с Россией.
  • Он сообщил о планах проведения заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией, которую возглавит глава МИД Юрай Бланар.
БРАТИСЛАВА, 28 мая - РИА Новости. Словакия заинтересована в стандартных отношениях с РФ, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Правительство Словакии заинтересовано в стандартных отношениях с Российской Федерацией", - сказал Фицо в ходе встречи со словацкими студентами, запись которой опубликована на него странице в социальной сети Facebook* в четверг.
Фицо 9 мая по итогам визита в РФ по случаю Дня Победы заявил, что в Москве состоится заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству с Россией, работа которой будет восстановлена, словацкую делегацию возглавит глава МИД Юрай Бланар, сроки проведения заседания он не назвал.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
