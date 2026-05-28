Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роберт Фицо заявил о заинтересованности Словакии в стандартных отношениях с Россией.
- Он сообщил о планах проведения заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией, которую возглавит глава МИД Юрай Бланар.
БРАТИСЛАВА, 28 мая - РИА Новости. Словакия заинтересована в стандартных отношениях с РФ, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Правительство Словакии заинтересовано в стандартных отношениях с Российской Федерацией", - сказал Фицо в ходе встречи со словацкими студентами, запись которой опубликована на него странице в социальной сети Facebook* в четверг.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.