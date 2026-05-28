На "Уралвагонзаводе" прокомментировали арест сотрудника
14:20 28.05.2026 (обновлено: 14:31 28.05.2026)
На "Уралвагонзаводе" прокомментировали арест сотрудника

"Уралвагонзавод": следственные действия по Семизорову не связаны с предприятием

  • Следственные действия в отношении сотрудника «Уралвагонзавода» не связаны с деятельностью предприятия.
  • Басманный суд Москвы арестовал Дмитрия Семизорова, которого в СМИ называют замгендиректора «Уралвагонзавода», ему вменяется растрата в особо крупном размере.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следственные действия в отношении сотрудника "Уралвагонзавода" не связаны с деятельностью предприятия, сообщили РИА Новости в концерне, входящем в "Ростех".
"Концерн "Уралвагонзавод" располагает информацией, что следственные действия в отношении своего работника проводятся по вопросам, не связанным с деятельностью УВЗ", - говорится в сообщении.
Басманный суд Москвы в среду арестовал Дмитрия Семизорова, которого в СМИ называют замгендиректора "Уралвагонзавода". Ему вменяется растрата в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ)
