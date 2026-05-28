Женщина попала в больницу после удара копытом скаковой лошади

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Главный конюх одной из британских конюшен Хлоя Брайоди была госпитализирована после удара копытом скаковой лошади во время парадного круга перед заездом, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на ипподроме Редкар (графство Северный Йоркшир, Англия) во вторник. 25-летняя Брайоди подошла к скаковому мерину по кличке Камеко Фивер, на котором были закреплены нащечники, действующие как шоры, чтобы побудить лошадь смотреть вперед во время заезда. В этот момент конь моментально поджал задние ноги и лягнул копытом вправо, нанеся сильнейший удар конюху, которая отлетела на пару метров в сторону.

Брайоди с сильными ушибами была доставлена в больницу. Позднее стало известно, что ей сделали рентген, по итогам которого стало известно, что она избежала серьезных травм. В скором времени она вернется к работе.