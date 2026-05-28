Женщина попала в больницу после удара копытом скаковой лошади - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
13:48 28.05.2026 (обновлено: 14:18 28.05.2026)
Женщина попала в больницу после удара копытом скаковой лошади

28.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный конюх Хлоя Брайоди была госпитализирована после удара копытом скаковой лошади на ипподроме Редкар.
  • Инцидент произошел во вторник, когда Хлоя подошла к мерину по кличке Камеко Фивер.
  • Брайоди получила сильные ушибы, но избежала серьезных травм и скоро вернется к работе.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Главный конюх одной из британских конюшен Хлоя Брайоди была госпитализирована после удара копытом скаковой лошади во время парадного круга перед заездом, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел на ипподроме Редкар (графство Северный Йоркшир, Англия) во вторник. 25-летняя Брайоди подошла к скаковому мерину по кличке Камеко Фивер, на котором были закреплены нащечники, действующие как шоры, чтобы побудить лошадь смотреть вперед во время заезда. В этот момент конь моментально поджал задние ноги и лягнул копытом вправо, нанеся сильнейший удар конюху, которая отлетела на пару метров в сторону.
Брайоди с сильными ушибами была доставлена в больницу. Позднее стало известно, что ей сделали рентген, по итогам которого стало известно, что она избежала серьезных травм. В скором времени она вернется к работе.
Отмечается, что нанесший женщине удар мерин позднее все таки принял участие в заезде, где занял 11-е место из 13 участников.
Северный Йоркшир, Англия, конь, травмы, Происшествия
 
