12:43 28.05.2026
Эксперт рассказал, что мешает россиянам спать

Петюшин: более 65% россиян испытывали дискомфорт из-за уличного шума ночью

© iStock.com / VisionsМужчина, страдающий бессонницей
  • Две трети россиян хотя бы раз сталкивались с дискомфортом из-за шума с улицы в вечернее время при открытых окнах, рассказал руководитель маркетинга и рекламы ГК "Пластика Окон" и Melke Никита Петюшин.
  • 89 % россиян проветривают свое жилье вечером после спада жары.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Две трети россиян хотя бы раз сталкивались с дискомфортом из-за уличного шума в вечернее и ночное время при открытых окнах, рассказал NEWS.ru руководитель маркетинга и рекламы ГК "Пластика Окон" и Melke Никита Петюшин.
"При этом 67% респондентов хотя бы раз сталкивались с дискомфортом из-за шума с улицы в вечернее время, 31% жаловался на ночных насекомых. Еще 20% отметили, что во время сна им хотя бы раз мешал свет от дорог и рекламных щитов", - отметил эксперт.
По словам Петюшина, открытые окна остаются главным способом освежить квартиру перед сном: 89% россиян проветривают свое жилье вечером после спада жары.
