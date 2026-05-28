Бывшему вокалисту группы "Тараканы!" грозит новый штраф
14:26 28.05.2026 (обновлено: 14:31 28.05.2026)
Бывшему вокалисту группы "Тараканы!" грозит новый штраф

© РИА Новости / Роман Кульгускин
Дмитрий Спирин*. Архивное фото
Дмитрий Спирин*. Архивное фото
  • На бывшего вокалиста рок-группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина* составили протокол за нарушение закона об иностранных агентах.
  • Рассмотрение дела назначено на 23 июня, ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. На бывшего вокалиста рок-группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина* составлен протокол за нарушение закона об иностранных агентах, суд рассмотрит его 23 июня, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.
"Дорогомиловский суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении российского рок-музыканта Спирина Дмитрия Александровича* протокол по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (не предоставление иногентом сведений о своей деятельности), рассмотрение назначено на 23 июня", - сказала собеседница агентства.

Спирину* грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
В феврале столичный главк СК РФ сообщал, что против Спирина* возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. По данным ведомства, музыкант проживает за пределами России.
Спирина* внесли в реестр иностранных агентов в июне 2025 года. По данным Минюста, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов.
* Признан иностранным агентом в России
ОбществоРоссияМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
