Бывшему вокалисту группы "Тараканы!" грозит новый штраф

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. На бывшего вокалиста рок-группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина* составлен протокол за нарушение закона об иностранных агентах, суд рассмотрит его 23 июня, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.

"Дорогомиловский суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении российского рок-музыканта Спирина Дмитрия Александровича* протокол по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (не предоставление иногентом сведений о своей деятельности), рассмотрение назначено на 23 июня", - сказала собеседница агентства.

Спирина* внесли в реестр иностранных агентов в июне 2025 года. По данным Минюста, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов.