Новгородская область готовится к возведению школ для талантливых детей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Идет активная подготовка к строительству школ для талантливых детей в Великом Новгороде и в Валдае, рассказал губернатор Александр Дронов во время ежегодного отчета перед думой региона.
Глава региона отметил, что Новгородская область уверенно входит в топ-25 регионов РФ по качеству образования. Начиная с 2022 года, отремонтированы 56 школьных зданий, в которых обучаются 29 тысяч детей и работают около 2 тысяч педагогов.
"Только за прошлый год обновили пятнадцать. В Великом Новгороде открыта новая школа на 1501 место – крупнейшая в регионе. Идет активная подготовка к старту строительства школы для талантливых детей в областном центре и в Валдае", - сказал Дронов.
Он подчеркнул, что 14 детских садов в девяти муниципальных округах капитально будут отремонтированы в ближайшие два года. А в 2025 году приведены в порядок первые два дошкольных учреждения.
"Эта тема находится на моем личном контроле, потому что это вопрос уверенности молодых семей в будущем региона", - подчеркнул Дронов.
По словам губернатора, на поддержку и поощрение молодых педагогов в рамках программы "Новгородский учитель" направлено 15 миллионов рублей. В прошлом году введена единовременная выплата в 500 тысяч рублей для лучших специалистов, получивших этот статус.