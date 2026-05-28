Шелтон не смог пробиться в третий круг "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский теннисист Бен Шелтон не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, уступив бельгийцу Рафаэлю Коллиньону в матче второго раунда.
- Рафаэль Коллиньон встретится в третьем круге с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и итальянцем Маттео Арнальди.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пятая ракетка мира, американский теннисист Бен Шелтон, не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче второго раунда Шелтон (5-й номер посева) уступил 62-му номеру рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, бельгийцу Рафаэлю Коллиньону, со счетом 4:6, 5:7, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 58 минут.
В третьем круге второго в сезоне турнира Большого шлема Коллиньон сыграет с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и итальянцем Маттео Арнальди.
В другом матче итальянец Лусиано Дардери (14) проиграл аргентинцу Франсиско Комесану - 6:7 (5:7), 6:4, 4:6, 6:2, 4:6.
Соболенко пробилась в третий круг "Ролан Гаррос"
Вчера, 20:48