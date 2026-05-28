Шарипзянова признали самым ценным игроком чемпионата КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
21:32 28.05.2026 (обновлено: 22:09 28.05.2026)
Шарипзянова признали самым ценным игроком чемпионата КХЛ

Защитника "Авангарда" Шарипзянова признали самым ценным игроком чемпионата КХЛ

  • Дамира Шарипзянова признали самым ценным игроком чемпионата КХЛ по итогам сезона-2025/26 и стал обладателем приза "Золотая клюшка".
  • Шарипзянов набрал 67 очков (23 гола и 44 передачи) в 66 матчах и установил новый рекорд лиги по количеству очков среди защитников за один регулярный сезон.
БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Защитник омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов признан самым ценным игроком чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона-2025/26.
Шарипзянов стал обладателем приза "Золотая клюшка". Награждение состоялось на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая проходит в Барвихе в четверг. Награду вручил чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Кливленд Кавальерс" Тимофей Мозгов.
Кроме Шарипзянова, на награду "Золотая клюшка" претендовали нападающий магнитогорского "Металлурга" Владимир Ткачев и американский форвард минского "Динамо" Сэм Энэс.
По итогам голосования главных тренеров команд КХЛ Шарипзянов набрал 28 баллов. Далее расположились Энэс (26), Ткачев (19), Роман Канцеров из "Металлурга" (11) и Александр Радулов из "Локомотива" (10).
Защитник "Авангард" набрал 67 очков (23 гола и 44 передачи) в 66 матчах и стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников по итогам регулярного сезона КХЛ. Шарипзянов установил новый рекорд лиги по количеству очков среди защитников за одну "регулярку".
ХоккейСпортДамир ШарипзяновТимофей МозговВладимир Ткачев (1993)Кливленд КавальерсКХЛ 2025-2026Авангард
 
