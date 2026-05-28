МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выпустил песню "Россия-мама" и клип на нее, где выступает против иноагентов.

"Они предатели. И теперь, только в моем клипе эти отъездуны могут себе позволить сказать: "Россия-мама". А я буду делать это, как и прежде. Громко, гордо и на весь мир!" - сказал он в беседе с РИА Новости.

В новой песне "Россия-мама" с первых строк о вольном сердце, непокорности и величии русской земли Shaman вновь напоминает всему миру о многовековой борьбе добра и зла, в которой в конце концов Россия побеждает.

Композиция звучит как напоминание тем, кто забыл, предпочел не замечать или привык замалчивать подвиги российских воинов, которые каждый день идут в бой - с правдой в душе и иконой у сердца. В каждом эпитете - вера, надежда и любовь к Родине, прошедшей через множество испытаний, но оставшейся несломленной.

Автором идеи клипа выступил сам Shaman. Артист предстает в нем в образе детектива, перед которым очередное непростое дело: главный герой стоит на страже Родины, мужественно и стойко борется с силами зла, своим примером он объединяет миллионы людей и даже указывает путь истины заблудшим душам.

Клип и песня "Россия-мама" доступны на цифровых музыкальных и видео площадках.

В понедельник Shaman опубликовал первое видео, снятое у здания посольства США Москве , с тайной папкой в руках и заявил, что "скоро прольет свет правды". На следующий день артист показал кадры, снятые у скульптурной композиции "Дети - жертвы пороков взрослых" на Болотной набережной в Москве, где сделал неожиданное заявление о том, что недоброжелатели уговаривают не публиковать информацию из тайной папки и предлагают выкупить ее.