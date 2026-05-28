В Сербии рассказали о требовании ЕС сократить выдачу ВНЖ и ПМЖ россиянам

В феврале 2024 года вступили в силу изменения в законе об иностранцах в Сербии, которые дают праву иностранным гражданам на получение единого разрешения на работу и проживание в республике. Временный вид на жительство стало возможным получить на срок до трех лет вместо одного года, как было ранее. После этого срока можно подаваться на постоянный вид на жительство (ПМЖ). Последние опубликованные данные МВД Сербии указывают на подачу россиянами с 2022 по 2024 года 73,2 тысячи заявок на получение ВНЖ, из которых 90% было одобрено.