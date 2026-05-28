Более 700 млн руб направлено на развитие новгородских сельских территорий

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Более 700 миллионов рублей направлено в 2025 году на развитие сельских территорий Новгородской области, рассказал губернатор Александр Дронов во время ежегодного отчета перед думой региона.

Он уточнил, что на поддержку сельхозтоваропроизводителей в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства в Новгородской области" в 2025 году было направлено 482 миллиона рублей. В результате аграрии приобрели более 180 единиц техники и оборудования. Фермеры вносят серьезный вклад в экономику отрасли – 11,3%. Таких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря государственной поддержке малых форм хозяйствования, которая в отчетном году составила 170 миллионов рублей.

"Семьсот пятнадцать с половиной миллиона рублей было направлено в рамках программы комплексного развития сельских территорий на улучшение жилищных условий граждан, благоустройство населенных пунктов, развитие инфраструктуры. Потому что развитие села – это не только экономика. Это качество жизни людей", - подчеркнул Дронов.

Губернатор отметил, что Новгородская область занимает первое место на Северо-Западе по производству картофеля и второе – по производству овощей. Самообеспеченность региона по мясу составляет более 220%.