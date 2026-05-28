Русская фигуристка стала затворницей: почему Щербакова не хочет замуж

Почему Трусова и Косторная уже родили и вернулись в спорт, а Щербакова даже не замужем? РИА Новости рассказывает, почему же на фоне кипучей деятельности бывших подруг жизнь олимпийской чемпионки похожа на затворничество.
Подвиг или глупость
За четыре года с момента Олимпиады в Пекине Александра Игнатова (Трусова) и Алена Косторная стали женами, родили по сыну и соскучились по фигурному катанию - обе собираются вернуться в спорт уже в следующем сезоне. Еще и попутно сменили тренерский штаб - Трусова вернулась к Этери Тутберидзе, Косторная вместе с партнером и мужем Георгием Куницей окончательно устроилась у Евгения Плющенко.
И даже Камила Валиева еще два года выступала на внутренних стартах, а после отстранения восстановила форму и готова ворваться на соревновательный лед под руководством Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки.
Чем все это время занималась Анна Щербакова? Она не пропала из медиапространства. Но возвращение в спорт и освещение личной жизни ей максимально неинтересны, и вот почему.
Во-первых, после Пекина Щербакова ощущала себя наиболее удовлетворенной среди всех соперниц. Она выжала максимум лимонада из своих лимонов судьбы, стала олимпийской чемпионкой, а после бана наших спортсменов еще и оказалась последней на годы вперед чемпионкой мира из России. У нее были рекорды и победы, признание и любовь публики, шансы проявить себя. По титулам Анна, может, и не дотягивает до обладательницы неофициального "Большого шлема" Алины Загитовой, но по общему КПД так же успешна в спорте.
Еще одна важная причина - накопившиеся травмы и потребность их незамедлительно решать. В августе 2022 года ей сделали операцию на колене, иначе с застарелой проблемой было не справиться. Восстановление заняло намного больше времени, чем планировалось - только спустя год Анна смогла наработать прыжки и каскады, чтобы нормально выступать в ледовых шоу.
Возможно, в тот момент она могла бы задуматься о возвращении в спорт - во всяком случае, Щербакова вместе со всей группой Тутберидзе заехала на предсезонные сборы в Новогорск. Но случилась другая напасть - инфекционный мононуклеоз. Эта неприятная вирусная болезнь не позволяет тренироваться не только в острую фазу, но и долгое время после выздоровления. Организм ослаблен, никакие нагрузки давать нельзя.
Возможно, это была точка невозврата - Анна понимала, что пропускать ей придется уже не один сезон, а как минимум два. Возвращаться после такого длинного простоя, когда ты уже олимпийская чемпионка, а возможностей выйти на прежний уровень сложности почти нет, равносильно подвигу или глупости. После всего пережитого Щербакова может позволить себе не совершать подвиги, а глупой она никогда не была.
Роман с футболистом? "Мы с ним давно не общаемся"
Наконец, в 2024 году Щербаковой снова пришлось брать длительную паузу в тренировках и делать операцию на ноге. Как она объясняла своим подписчикам, врачи собрали ей новую связку.
Что касается личной жизни, Щербакова никогда ее не афишировала. Скорее, наоборот - тщательно скрывала. Когда в прессу случайно просочились фотографии с футболистом Максимом Шнапцевым с его же комментариями о якобы их романе, Анна явно была недовольна и все опровергла.
"Никогда не говорила о своей личной жизни, но, к сожалению, сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношений у меня не было и мы уже давно не общаемся. Очень жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание", - написала она в своих социальных сетях.
С тех пор Щербакова шифруется сильнее, как будто она суперагент или разведчик. На всех фотографиях с отдыха она либо одна, либо в компании проверенных подружек - с Загитовой плавает на сапах, с Елизаветой Туктамышевой и родными сестрами гуляет по Милану.
Возможно, у Анны, как и у многих других популярных фигуристок, есть тайный аккаунт - там они делятся более личными моментами без страха разрушить свой официальный имидж и не обязаны постить рекламные интеграции. Но есть ощущение, что и в этом тайнике Щербаковой мы бы не нашли никаких скелетов. Она правда много времени посвящает работе и учебе в университете. Пока у нее только спортивный вуз и тренерский факультет, но есть планы получить и другое образование. Ее проблема (или победа, это как посмотреть) в том, что она очень серьезно относится к диплому.
"Я все еще не знаю, как моя жизнь повернется. И точно хочу, чтобы у меня была возможность больше разбираться в этом, если вдруг мне захочется стать тренером… …Насчет второго образования я очень много думала, в какую сторону пойти… …Даже прошлым летом проходила некоторые курсы журналистики. Они были очные, и как только начался спортивный сезон, началась работа. Уже невозможно было это совмещать…", - рассказала Щербакова.
Среди всех бывших коллег-фигуристок у нее, пожалуй, вырисовываются самые заметные перспективы телевизионной карьеры. Анна всегда хорошо формулировала свои мысли, так что вскоре после победы в Пекине ее стали привлекать к работе ведущей. В прошлом году Щербакова доросла до дуэтной работы по комментированию соревнований в паре с Василием Соловьевым. Также ей доверяют церемонии открытия чемпионата России, общение со зрителями на больших аренах. Этот опыт показал, что у Анны, помимо общей эрудиции и подвешенного языка, еще есть быстрая реакция - очень важное качество для стрессовой работы в прямом эфире.
Этой зимой ее, наконец, можно было много видеть на льду в привычной роли фигуристки, а не только в жюри и с микрофоном. Анна каталась в паре с актером Константином Раскатовым в "Ледниковом периоде" - по итогам голосования судей и зрителей они заняли шестое место. Помимо телешоу, она задействована и в классических сказках на льду - еще в 2024 году, по информации РИА Новости, Щербакова перестала тренироваться в группе Тутберидзе. Поэтому в шоу теперь существует в режиме свободной конкуренции - совмещает занятость в проектах Татьяны Навки и Евгения Плющенко.
Ей никогда и ничто не давалось легко, но при этом жизнь всегда с горкой возвращает Анне долги за упорство и трудолюбие. Так что нет сомнений, что как только она будет к этому готова, собственная семья у нее появятся сама собой. И, может быть, тогда она захочет об этом рассказать.
Что касается возвращения в спорт, в этом нет никакой необходимости - она уже всем все доказала. И, кажется, даже собственный внутренний кризис сбывшейся мечты успешно проработала. Не у всех олимпийских чемпионок это получается.