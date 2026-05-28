Русская фигуристка стала затворницей: почему Щербакова не хочет замуж

Почему Трусова и Косторная уже родили и вернулись в спорт, а Щербакова даже не замужем? РИА Новости рассказывает, почему же на фоне кипучей деятельности бывших подруг жизнь олимпийской чемпионки похожа на затворничество.

Подвиг или глупость

Чем все это время занималась Анна Щербакова ? Она не пропала из медиапространства. Но возвращение в спорт и освещение личной жизни ей максимально неинтересны, и вот почему.

Во-первых, после Пекина Щербакова ощущала себя наиболее удовлетворенной среди всех соперниц. Она выжала максимум лимонада из своих лимонов судьбы, стала олимпийской чемпионкой, а после бана наших спортсменов еще и оказалась последней на годы вперед чемпионкой мира из России . У нее были рекорды и победы, признание и любовь публики, шансы проявить себя. По титулам Анна, может, и не дотягивает до обладательницы неофициального " Большого шлема Алины Загитовой , но по общему КПД так же успешна в спорте.

Еще одна важная причина - накопившиеся травмы и потребность их незамедлительно решать. В августе 2022 года ей сделали операцию на колене, иначе с застарелой проблемой было не справиться. Восстановление заняло намного больше времени, чем планировалось - только спустя год Анна смогла наработать прыжки и каскады, чтобы нормально выступать в ледовых шоу.

Возможно, в тот момент она могла бы задуматься о возвращении в спорт - во всяком случае, Щербакова вместе со всей группой Тутберидзе заехала на предсезонные сборы в Новогорск. Но случилась другая напасть - инфекционный мононуклеоз. Эта неприятная вирусная болезнь не позволяет тренироваться не только в острую фазу, но и долгое время после выздоровления. Организм ослаблен, никакие нагрузки давать нельзя.

Возможно, это была точка невозврата - Анна понимала, что пропускать ей придется уже не один сезон, а как минимум два. Возвращаться после такого длинного простоя, когда ты уже олимпийская чемпионка, а возможностей выйти на прежний уровень сложности почти нет, равносильно подвигу или глупости. После всего пережитого Щербакова может позволить себе не совершать подвиги, а глупой она никогда не была.

Роман с футболистом? "Мы с ним давно не общаемся"

Наконец, в 2024 году Щербаковой снова пришлось брать длительную паузу в тренировках и делать операцию на ноге. Как она объясняла своим подписчикам, врачи собрали ей новую связку.

Что касается личной жизни, Щербакова никогда ее не афишировала. Скорее, наоборот - тщательно скрывала. Когда в прессу случайно просочились фотографии с футболистом Максимом Шнапцевым с его же комментариями о якобы их романе, Анна явно была недовольна и все опровергла.

"Никогда не говорила о своей личной жизни, но, к сожалению, сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношений у меня не было и мы уже давно не общаемся. Очень жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание", - написала она в своих социальных сетях.

С тех пор Щербакова шифруется сильнее, как будто она суперагент или разведчик. На всех фотографиях с отдыха она либо одна, либо в компании проверенных подружек - с Загитовой плавает на сапах, с Елизаветой Туктамышевой и родными сестрами гуляет по Милану.

Возможно, у Анны, как и у многих других популярных фигуристок, есть тайный аккаунт - там они делятся более личными моментами без страха разрушить свой официальный имидж и не обязаны постить рекламные интеграции. Но есть ощущение, что и в этом тайнике Щербаковой мы бы не нашли никаких скелетов. Она правда много времени посвящает работе и учебе в университете. Пока у нее только спортивный вуз и тренерский факультет, но есть планы получить и другое образование. Ее проблема (или победа, это как посмотреть) в том, что она очень серьезно относится к диплому.

"Я все еще не знаю, как моя жизнь повернется. И точно хочу, чтобы у меня была возможность больше разбираться в этом, если вдруг мне захочется стать тренером… …Насчет второго образования я очень много думала, в какую сторону пойти… …Даже прошлым летом проходила некоторые курсы журналистики. Они были очные, и как только начался спортивный сезон, началась работа. Уже невозможно было это совмещать…", - рассказала Щербакова.

Среди всех бывших коллег-фигуристок у нее, пожалуй, вырисовываются самые заметные перспективы телевизионной карьеры. Анна всегда хорошо формулировала свои мысли, так что вскоре после победы в Пекине ее стали привлекать к работе ведущей. В прошлом году Щербакова доросла до дуэтной работы по комментированию соревнований в паре с Василием Соловьевым. Также ей доверяют церемонии открытия чемпионата России, общение со зрителями на больших аренах. Этот опыт показал, что у Анны, помимо общей эрудиции и подвешенного языка, еще есть быстрая реакция - очень важное качество для стрессовой работы в прямом эфире.

Этой зимой ее, наконец, можно было много видеть на льду в привычной роли фигуристки, а не только в жюри и с микрофоном. Анна каталась в паре с актером Константином Раскатовым в "Ледниковом периоде" - по итогам голосования судей и зрителей они заняли шестое место. Помимо телешоу, она задействована и в классических сказках на льду - еще в 2024 году, по информации РИА Новости, Щербакова перестала тренироваться в группе Тутберидзе. Поэтому в шоу теперь существует в режиме свободной конкуренции - совмещает занятость в проектах Татьяны Навки и Евгения Плющенко.

Ей никогда и ничто не давалось легко, но при этом жизнь всегда с горкой возвращает Анне долги за упорство и трудолюбие. Так что нет сомнений, что как только она будет к этому готова, собственная семья у нее появятся сама собой. И, может быть, тогда она захочет об этом рассказать.