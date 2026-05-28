09:37 28.05.2026
В Саратове при пожаре в аварийном доме погибли два человека

Скорая помощь. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратове произошел пожар в частично расселенном аварийном двухэтажном доме на Лысогорской улице, дом №85.
  • В результате пожара погибли двое пожилых людей, еще четверо были эвакуированы, не пострадали.
САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Двое пожилых людей погибли в результате пожара в частично расселенном аварийном двухэтажном доме в Саратове, еще четверо были эвакуированы, сообщили в региональном ГУМЧС.
"Загорание произошло в квартире двухэтажного частично расселенного дома. Выгорела квартира на первом этаже на площади 78 квадратных метров. Погибли 80-летний мужчина и 72-летняя женщина. Со второго этажа были эвакуированы 4 человека, не пострадали", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
В главке добавили, что в ликвидации возгорания принимали участие четыре пожарных расчета. Причину и обстоятельства ЧП устанавливают дознаватель и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
В пресс-службе ГУМЧС уточнили РИА Новости, что ЧП случилось в доме №85 по Лысогорской улице. Сигнал о пожаре поступил в 1.25 мск в четверг.
Дом №85 на Лысогорской улице в Октябрьском районе Саратова был признан аварийным в августе 2018 года, следует из распоряжения городской администрации, с которым ознакомилось РИА Новости. В документе прописано, что отселение и снос дома нужно было произвести до 1 января 2020 года.
