Бессент не ответил, планируют ли США ввести новые санкции против России - РИА Новости, 28.05.2026
22:07 28.05.2026
Бессент не ответил, планируют ли США ввести новые санкции против России

Американские флаги возле монумента Вашингтона. Архивное фото
  • Глава Минфина США Скотт Бессент уклонился от ответа на вопрос о возможных новых санкциях против России.
  • Бессент заявил, что администрация Трампа ввела больше санкций против российской нефти, чем предыдущие администрации, и назвал санкционную политику предыдущей администрации слабой.
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент уклонился от ответа на вопрос о возможных новых санкциях против России.
"Ни одна администрация не вводила против российской нефти столько санкций, сколько администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа", - сказал Бессент журналистам, отвечая на вопрос, рассматривает ли администрация новые санкции против РФ.
Глава минфина похвастался уже введенными ограничениями и назвал санкционную политику предыдущей администрации слабой.
Ранее Белый дом пытался заставить Индию отказаться от закупок нефти у РФ, в том числе с помощью пошлин на импорт индийских товаров. При этом ни Нью-Дели, ни Москва о прекращении поставок не сообщали. Однако вскоре на фоне военной операции против Ирана и морской блокады Ормузского пролива власти США выдали генеральную лицензию Индии на импорт российской нефти.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
