Бессент не ответил, планируют ли США ввести новые санкции против России

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент уклонился от ответа на вопрос о возможных новых санкциях против России.
Глава минфина похвастался уже введенными ограничениями и назвал санкционную политику предыдущей администрации слабой.
Ранее Белый дом пытался заставить Индию отказаться от закупок нефти у РФ, в том числе с помощью пошлин на импорт индийских товаров. При этом ни Нью-Дели, ни Москва о прекращении поставок не сообщали. Однако вскоре на фоне военной операции против Ирана и морской блокады Ормузского пролива власти США выдали генеральную лицензию Индии на импорт российской нефти.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.