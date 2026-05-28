США ввели санкции против иранского управления по контролю за Ормузом

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты ввели санкции против созданного Ираном управления по контролю судоходства в Ормузском проливе.
"В список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц управления по контролю за иностранными активами добавлено следующее юридическое лицо: Управление пролива Персидского залива", — сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Иран в апреле учредил специальную структуру для регулирования прохода судов через Ормузский пролив. Как заявляли в КСИР, любое передвижение гражданских и торговых судов в Ормузе осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с иранскими властями.