США ввели санкции против иранского управления по контролю за Ормузом
04:28 28.05.2026 (обновлено: 07:21 28.05.2026)
США ввели санкции против иранского управления по контролю за Ормузом

США ввели санкции против созданного Ираном управления по контролю за Ормузом

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA — Судна в Ормузском проливе
Судна в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA
Судна в Ормузском проливе. Архивное фото
  Соединенные Штаты ввели санкции против управления по контролю судоходства в Ормузском проливе, созданного Ираном.
  Иран в апреле учредил специальную структуру для регулирования прохода судов через Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты ввели санкции против созданного Ираном управления по контролю судоходства в Ормузском проливе.
"В список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц управления по контролю за иностранными активами добавлено следующее юридическое лицо: Управление пролива Персидского залива", — сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Иран в апреле учредил специальную структуру для регулирования прохода судов через Ормузский пролив. Как заявляли в КСИР, любое передвижение гражданских и торговых судов в Ормузе осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с иранскими властями.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран в ответ перекрыл Ормузский пролив. С тех пор стороны не могут прийти к соглашению.
