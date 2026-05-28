Рейтинг@Mail.ru
США повторно ввели санкции против спецдокладчика ООН - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:54 28.05.2026
США повторно ввели санкции против спецдокладчика ООН

США повторно ввели санкции против спецдокладчика ООН Альбанезе

© Кадр трансляции заседания Генеральной Ассамблеи ООНФранческа Альбанезе
Франческа Альбанезе - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Кадр трансляции заседания Генеральной Ассамблеи ООН
Франческа Альбанезе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соединенные Штаты повторно ввели санкции против спецдокладчика ООН Франчески Альбанезе в рамках мер против Международного уголовного суда (МУС).
  • Апелляционный суд в США приостановил решение нижестоящей инстанции, разрешив американским властям снова применять и обеспечивать соблюдение санкций в отношении Альбанезе.
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты повторно ввели санкции против спецдокладчика ООН Франчески Альбанезе в рамках мер против Международного уголовного суда (МУС), следует из сообщения управления по иностранным активам (OFAC) минфина США.
"В список особо обозначенных лиц и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами добавлено следующее физическое лицо: Альбанезе, Франческа Паола", - говорится в сообщении OFAC по линии санкций, связанных с МУС.
Ранее апелляционный суд в США приостановил решение нижестоящей инстанции, разрешив американским властям снова применять и обеспечивать соблюдение санкций в отношении Альбанезе.
Ранее Альбанезе заявляла, что считает события в секторе Газа "контролируемым геноцидом". Она неоднократно выступала в поддержку ордера МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и публично призывала страны, признающие Римский статут, арестовать главу израильского правительства.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
США расширили антииранские санкции
19 мая, 17:21
 
В миреСШАИзраильБиньямин НетаньяхуООНМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала