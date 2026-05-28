США повторно ввели санкции против спецдокладчика ООН

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты повторно ввели санкции против спецдокладчика ООН Франчески Альбанезе в рамках мер против Международного уголовного суда (МУС), следует из сообщения управления по иностранным активам (OFAC) минфина США.
"В список особо обозначенных лиц и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами добавлено следующее физическое лицо: Альбанезе, Франческа Паола", - говорится в сообщении OFAC по линии санкций, связанных с МУС.
Ранее апелляционный суд в США приостановил решение нижестоящей инстанции, разрешив американским властям снова применять и обеспечивать соблюдение санкций в отношении Альбанезе.
Ранее Альбанезе заявляла, что считает события в секторе Газа "контролируемым геноцидом". Она неоднократно выступала в поддержку ордера МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и публично призывала страны, признающие Римский статут, арестовать главу израильского правительства.
