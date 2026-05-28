США повторно ввели санкции против спецдокладчика ООН

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты повторно ввели санкции против спецдокладчика ООН Франчески Альбанезе в рамках мер против Международного уголовного суда (МУС), следует из сообщения управления по иностранным активам (OFAC) минфина США.