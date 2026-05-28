Сафонов сравнил Дзюбу с Заболотным

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба даже сейчас по силам превосходит форварда московского "Спартака" Антона Заболотного, заявил РИА Новости футбольный агент Алексей Сафонов.

В разные годы Дзюба выступал за московский "Спартак", "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив" и турецкий клуб "Адана Демирспор". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.