Сафонов сравнил Дзюбу с Заболотным - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
10:03 28.05.2026
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба даже сейчас по силам превосходит форварда московского "Спартака" Антона Заболотного, заявил РИА Новости футбольный агент Алексей Сафонов.
Дзюбе 37 лет. Он перешел в тольяттинский клуб осенью 2024 года и стал лучшим бомбардиром в его истории. Его контракт с "Акроном" рассчитан до лета 2026 года. Ранее агент игрока Леонид Гольдман сообщил РИА Новости, что 37-летний Дзюба покинет тольяттинский "Акрон" по окончании контракта в июне.
"Спартак" может захочет сделать красивую историю, чтобы Артем закончил в этом клубе. Но он сам понимает, что там практически не будет игрового времени. Он сильнее Заболотного даже сейчас – Заболотный просидел весь сезон, не забив ни одного мяча, но стал обладателем Кубка России", - сказал Сафонов.
В разные годы Дзюба выступал за московский "Спартак", "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив" и турецкий клуб "Адана Демирспор". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.
В начале мая стало известно о положительной допинг-пробе Заболотного. 34-летний форвард был отстранен, затем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило его до соревнований. Окончательное решение по его делу будет принято позднее. Сам игрок заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность.
