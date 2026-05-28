Ремонт 14 объектов культуры провели в Рязанской области за 3 года
12:52 28.05.2026
Малков: в Рязанской области отремонтировали 14 объектов культуры за 3 года

РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. За три года в Рязанской области отремонтировали 14 объектов культуры, построили три новых дома культуры, сообщил губернатор Павел Малков.
"Строим и обновляем дома культуры, школы искусств, библиотеки, музеи и театры. За три года обновили 14 объектов культуры и построили три новых ДК", - написал губернатор на платформе "Макс" по итогам встречи с представителями сферы культуры региона.
По данным пресс-службы правительства области, на встрече обсуждались вопросы развития отрасли, реализации национального проекта "Семья", "Молодежь и дети" и партийного проекта "Единой России" "Культура малой родины", а также меры поддержки работников учреждений культуры и творческих коллективов.
Уточняется, что за последние три года из федерального и регионального бюджетов на развитие отрасли выделено более 12 миллиардов рублей.
В числе знаковых для региона проектов губернатор выделил создание филиала Национального центра "Россия", а также реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Родина", где откроется современный дом музыки. В прошлом году появился рязанский театр балета, в продолжение проекта создается балетная школа. Открытие филиала МГИКа усилит работу по подготовке кадров для отрасли, отмечается в сообщении.
 
