Путин отметил широкое использование русского языка в Казахстане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин отметил важность широкого использования русского языка в Казахстане и подчеркнул, что его применение поддерживается руководством республики.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал важным широкое использование русского языка в Казахстане.
Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
"Важно, что в Казахстане широко используется русский язык, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики", - сказал глава государства по итогам российско-казахстанских переговоров.
Путин напомнил, что в новой Конституции Казахстана, принятой на референдуме 15 марта по инициативе Токаева, в стране подтвержден статус русского языка как официального.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. Главу государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. Президент также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.