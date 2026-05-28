Путин отметил широкое использование русского языка в Казахстане

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал важным широкое использование русского языка в Казахстане.

Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.

"Важно, что в Казахстане широко используется русский язык, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики", - сказал глава государства по итогам российско-казахстанских переговоров.

Путин напомнил, что в новой Конституции Казахстана, принятой на референдуме 15 марта по инициативе Токаева, в стране подтвержден статус русского языка как официального.