Ротенберг поздравил "Зенит" с чемпионством в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский футбольный клуб «Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2025/26 РПЛ.
- Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой.
БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в разговоре с РИА Новости поздравил петербургский футбольный клуб "Зенит" с победой в сезоне-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Зенит" 17 мая в седьмой раз за восемь лет стал чемпионом России. На зимнюю паузу команда уходила на втором месте, отставая от "Краснодара" на одно очко. В итоговой турнирной таблице "сине-бело-голубые" опередили "быков" на два балла.
"Всегда рады успехам клуба. Поздравляю "Зенит" с победой!" - сказал Ротенберг, который является уроженцем Санкт-Петербурга.