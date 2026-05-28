Мать арестованной в ОАЭ россиянки рассказала о знакомстве дочери с Big Tobz

БРЯНСК, 28 мая – РИА Новости. Арестованная в Дубае россиянка Карина познакомилась с Big Tobz, который был с ней при задержании в аэропорту, когда подрабатывала в Таиланде в агентстве недвижимости и показывала туристам дома для аренды, рассказала РИА Новости мать девушки Татьяна.
По словам женщины, у ее дочери есть возможность звонить домой. В ходе одного из разговоров Карина сказала, что ее знакомый – знаменитость.
"Big Tobz", - назвала агентству псевдоним этого человека Татьяна.
Мать упомянула в разговоре с дочерью имя Big Tobz, и девушка, по словам Татьяны, подтвердила, что ее спутника так называют. При этом сама Карина зовет британца Джеймс. Татьяна связывает это с тем, что Big Tobz тщательно скрывает свое настоящее имя.
По словам Татьяны, Карина познакомилась с Big Tobz, когда подрабатывала в Таиланде в агентстве недвижимости. Тогда она составляла презентации и показывала туристам дома, которые они могли снять для отдыха. В ходе одной из таких рабочих встреч, по словам ее матери, девушка познакомилась с известным британцем.
"Познакомились и несколько раз гуляли.. В дневное время... Пара на пару. Он с другом и она с подругой… Близких отношений не было", - отметила Татьяна.
Ранее мать девушки рассказала РИА Новости, что в Дубае арестовали ее дочь Карину, которая прилетела в ОАЭ со своим знакомым британцем. По словам женщины, иностранец перед вылетом из Бангкока зарегистрировал на нее свой чемодан, а в нем оказались наркотики. При этом прямо перед вылетом из Таиланда, как рассказала женщина, британец поменялся чемоданами со своим знакомым. Татьяна считает, что Карину подставили, а сама девушка готова пройти полиграф, чтобы доказать невиновность.
