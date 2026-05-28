Россия передала США рекомендации покинуть Киев, заявил Ушаков

АСТАНА, 28 мая – РИА Новости. Россия по соответствующим каналам передала США рекомендации покинуть Киев в связи с ударами ВС РФ по украинским центрам принятий решений, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы сделали заявление на этот счет, и американцам передана по соответствующим каналам наша рекомендация", - сказал Ушаков журналистам.
МИД России ранее заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио 26 мая сообщил о необходимости эвакуации американского посольства в Киеве, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.