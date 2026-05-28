Россия понимает возможности и риски внедрения технологий ИИ, заявил Путин

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия понимает возможности и риски внедрения технологий искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По завершении двусторонней программы лидеры приехали на Евразийский экономический форум.
Выступая на форуме, Путин заявил о конкурентных преимуществах РФ в вопросе внедрения технологий ИИ.
"Мы понимаем возможности и риски внедрения соответствующих технологий", - подчеркнул он.