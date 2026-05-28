МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат отстаивать культурный суверенитет без навязывания собственных ценностей и противоборства в сфере идеологии, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

"Выступая за цивилизационное многообразие, поддерживаем усилия друг друга по сохранению культурно-исторической идентичности и традиционных духовно-нравственных ценностей. Продолжим решительно отстаивать культурный суверенитет без навязывания собственных ценностей, моделей и противоборства в сфере идеологии", - говорится в заявлении.