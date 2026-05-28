Рейтинг@Mail.ru
Россия и Казахстан продолжат отстаивать культурный суверенитет - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 28.05.2026 (обновлено: 16:40 28.05.2026)

Россия и Казахстан продолжат отстаивать культурный суверенитет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Казахстан продолжат отстаивать культурный суверенитет без навязывания собственных ценностей и противоборства в сфере идеологии.
  • Страны придают большое значение сохранению общего культурного наследия и совместным гуманитарным проектам.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат отстаивать культурный суверенитет без навязывания собственных ценностей и противоборства в сфере идеологии, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана опубликовано в четверг на сайте Кремля.
"Выступая за цивилизационное многообразие, поддерживаем усилия друг друга по сохранению культурно-исторической идентичности и традиционных духовно-нравственных ценностей. Продолжим решительно отстаивать культурный суверенитет без навязывания собственных ценностей, моделей и противоборства в сфере идеологии", - говорится в заявлении.
Страны придают большое значение сохранению общего культурного наследия, поддержанию высокой динамики осуществления гуманитарного обмена и совместных проектов, подчеркивается в заявлении.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце независимости в Астане на церемонии подписания документов о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Атом, тигры и новый миропорядок: о чем договорились Путин и Токаев в Астане
Вчера, 16:26
 
РоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала