МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат отстаивать культурный суверенитет без навязывания собственных ценностей и противоборства в сфере идеологии, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана опубликовано в четверг на сайте Кремля.
"Выступая за цивилизационное многообразие, поддерживаем усилия друг друга по сохранению культурно-исторической идентичности и традиционных духовно-нравственных ценностей. Продолжим решительно отстаивать культурный суверенитет без навязывания собственных ценностей, моделей и противоборства в сфере идеологии", - говорится в заявлении.
Страны придают большое значение сохранению общего культурного наследия, поддержанию высокой динамики осуществления гуманитарного обмена и совместных проектов, подчеркивается в заявлении.